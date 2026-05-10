Summit Midstream Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40J3V / ISIN: US86614G1013

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Summit Midstream stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Summit Midstream lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Summit Midstream die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Summit Midstream für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,490 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 5,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 132,7 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Summit Midstream für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 139,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,090 USD, gegenüber -1,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 579,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 562,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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