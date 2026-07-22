Ausblick: Summit Therapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Summit Therapeutics wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,274 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,087 USD im Vergleich zu -1,440 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 3,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at