Sun Communities Aktie
WKN: 888745 / ISIN: US8666741041
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sun Communities gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sun Communities lädt am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,391 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Sun Communities soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 504,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 32,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 750,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,19 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,710 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 2,27 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
