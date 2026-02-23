Sun Communities Aktie

Sun Communities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888745 / ISIN: US8666741041

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sun Communities gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sun Communities lädt am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,391 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Sun Communities soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 504,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 32,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 750,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,19 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,710 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 2,27 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

