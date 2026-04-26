Ausblick: Sun Communities legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sun Communities wird am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,266 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 472,4 Millionen USD gegenüber 473,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,25 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at