Ausblick: Sun Communities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sun Communities wird am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,662 USD je Aktie gegenüber 10,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 623,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 633,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie, gegenüber 10,84 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at