Ausblick: Sun Life Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sun Life Financial gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,89 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sun Life Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 CAD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,29 Milliarden CAD – das wäre ein Abschlag von 88,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,35 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,94 CAD, gegenüber 6,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 9,93 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,21 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at