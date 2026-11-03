Ausblick: Sun Life Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sun Life Financial veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,01 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,97 CAD erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 88,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,42 Milliarden CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,41 Milliarden CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,01 CAD, während im vorherigen Jahr noch 6,17 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,24 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 42,21 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net