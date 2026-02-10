Ausblick: Sun Life Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sun Life Financial wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,87 CAD je Aktie gegenüber 0,410 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Sun Life Financial mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,56 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 84,38 Prozent verringert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,33 CAD, gegenüber 5,27 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 8,91 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 39,06 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at