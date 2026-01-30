Ausblick: Sun Pharmaceutical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sun Pharmaceutical wird am 31.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 12,75 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 12,10 INR erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 26 Analysten einen Zuwachs von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 147,85 Milliarden INR gegenüber 136,75 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 35 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 47,98 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 45,60 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 38 Analysten von durchschnittlich 573,77 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 521,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

