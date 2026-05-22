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Sun Pharmaceutical Aktie

Sun Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGWC / ISIN: INE044A01036

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22.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sun Pharmaceutical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sun Pharmaceutical wird am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,34 INR gegenüber 9,00 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 145,57 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,59 Milliarden INR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 49,90 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 45,60 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 38 Analysten im Durchschnitt 582,22 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 521,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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