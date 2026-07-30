Ausblick: Sun Pharmaceutical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sun Pharmaceutical wird am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,53 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,50 INR erwirtschaftet worden.

21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 154,61 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 11,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 138,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 30 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 54,88 INR, gegenüber 47,80 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt 651,61 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 582,63 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at