Sun Television Aktie
WKN DE: A0M1ZX / ISIN: INE424H01027
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sun Television präsentiert Quartalsergebnisse
Sun Television wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 11,98 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,43 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,16 Milliarden INR gegenüber 12,90 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 43,26 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,90 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 44,24 Milliarden INR, gegenüber 43,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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