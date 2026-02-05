Ausblick: Sun Television stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sun Television stellt am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 9,20 INR. Das entspräche einer Verringerung von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 9,22 INR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sun Television in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,34 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 8,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43,33 INR, während im vorherigen Jahr noch 43,23 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,02 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 40,15 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at