Sun Television Aktie

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WKN DE: A0M1ZX / ISIN: INE424H01027

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sun Television stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sun Television wird am 21.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Sun Television für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,28 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,43 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,43 Prozent auf 9,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Sun Television noch 9,41 Milliarden INR umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 43,11 INR, gegenüber 43,23 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 43,56 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 40,15 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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