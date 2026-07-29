Ausblick: SunCoke Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SunCoke Energy lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,075 USD aus. Im letzten Jahr hatte SunCoke Energy einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 445,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SunCoke Energy einen Umsatz von 434,1 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,215 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,520 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,80 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at