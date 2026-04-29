SunCoke Energy Aktie

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WKN DE: A1JDCZ / ISIN: US86722A1034

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: SunCoke Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SunCoke Energy wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,065 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

SunCoke Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 416,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 436,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,365 USD im Vergleich zu -0,520 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,77 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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