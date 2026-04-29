SunCoke Energy Aktie
WKN DE: A1JDCZ / ISIN: US86722A1034
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: SunCoke Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SunCoke Energy wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,065 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.
SunCoke Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 416,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 436,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,365 USD im Vergleich zu -0,520 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,77 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SunCoke Energy Inc
|
29.04.26
|Ausblick: SunCoke Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: SunCoke Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: SunCoke Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu SunCoke Energy Inc
Aktien in diesem Artikel
|SunCoke Energy Inc
|5,65
|-0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.