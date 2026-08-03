Ausblick: Suncor Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Suncor Energy wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten schätzen, dass Suncor Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,930 CAD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 38,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,99 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Suncor Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,58 Milliarden CAD aus.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,41 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,85 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 60,32 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 48,91 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at