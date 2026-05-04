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WKN DE: A0NJU2 / ISIN: CA8672241079

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Suncor Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Suncor Energy öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,74 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,36 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 12,83 Milliarden CAD gegenüber 12,32 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,10 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,85 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 54,54 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 48,91 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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