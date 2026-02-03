Ausblick: Suncor Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Suncor Energy veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,04 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Suncor Energy 0,650 CAD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,53 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Suncor Energy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 12,26 Milliarden CAD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,60 CAD, gegenüber 4,72 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 49,56 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 50,69 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at