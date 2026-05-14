Suncret a Aktie

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WKN DE: A424Z1 / ISIN: US86723E1047

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Suncrete A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suncrete A stellt am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Suncrete A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,004 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 59,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,299 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,050 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 443,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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