Suncret a Aktie
WKN DE: A424Z1 / ISIN: US86723E1047
|
14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Suncrete A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suncrete A stellt am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Suncrete A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,004 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 59,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,299 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,050 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 443,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Suncrete Inc Registered Shs-A-
|
14.05.26
|Ausblick: Suncrete A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Suncrete A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Suncrete Inc Registered Shs-A-
Aktien in diesem Artikel
|Suncrete Inc Registered Shs-A-
|17,50
|-0,74%