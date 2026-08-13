Ausblick: Suncrete A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suncrete A gibt am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 101,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,136 USD, gegenüber -0,050 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 458,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at