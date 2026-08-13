Suncret a Aktie
WKN DE: A424Z1 / ISIN: US86723E1047
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Suncrete A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suncrete A gibt am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 101,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,136 USD, gegenüber -0,050 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 458,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Suncrete Inc Registered Shs-A-
|
07:01
|Ausblick: Suncrete A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Suncrete A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Suncrete A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Suncrete A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Suncrete Inc Registered Shs-A-
Aktien in diesem Artikel
|Suncrete Inc Registered Shs-A-
|19,11
|-1,24%