Ausblick: Sundram Fasteners legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sundram Fasteners veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 7,10 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sundram Fasteners in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 16,62 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 15,31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,20 INR im Vergleich zu 25,66 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 62,00 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 59,41 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at