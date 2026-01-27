Ausblick: Sundram Fasteners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sundram Fasteners präsentiert in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 6,40 INR gegenüber 6,21 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sundram Fasteners in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 15,14 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 14,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 30,67 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 25,66 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 63,47 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 59,41 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at