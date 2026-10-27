Sundram Fasteners Aktie

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WKN DE: A1CZ1U / ISIN: INE387A01021

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Sundram Fasteners präsentiert Quartalsergebnisse

Sundram Fasteners gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 8,70 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,17 Prozent erhöht. Damals waren 7,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 19,64 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 29,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sundram Fasteners einen Umsatz von 15,21 Milliarden INR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,50 INR, während im vorherigen Jahr noch 28,13 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,58 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 62,78 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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