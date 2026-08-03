Ausblick: Sundram Fasteners zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sundram Fasteners lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 6,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sundram Fasteners noch ein Gewinn pro Aktie von 7,06 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 16,18 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,33 Milliarden INR umgesetzt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 32,85 INR, gegenüber 28,13 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 68,94 Milliarden INR im Vergleich zu 62,78 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at