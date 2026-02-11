Ausblick: Sundrug veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sundrug wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 83,20 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 81,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,28 Prozent auf 219,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sundrug noch 208,01 Milliarden JPY umgesetzt.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 275,35 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 262,91 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 850,06 Milliarden JPY, gegenüber 801,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at