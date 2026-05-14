Ausblick: Sundrug veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sundrug stellt am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -138,418 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 59,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 208,37 Milliarden JPY gegenüber 198,22 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 268,48 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 262,91 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 841,96 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 801,81 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at