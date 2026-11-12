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WKN: 895861 / ISIN: JP3336600006

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sundrug zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sundrug wird am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Sundrug für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 62,56 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 62,62 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sundrug in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 219,01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 210,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 280,77 JPY, gegenüber 268,36 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 891,82 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 842,51 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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