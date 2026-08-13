Sundrug Aktie

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WKN: 895861 / ISIN: JP3336600006

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sundrug zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sundrug äußert sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 69,47 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 67,92 JPY erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 216,38 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 289,57 JPY im Vergleich zu 268,36 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 899,40 Milliarden JPY, gegenüber 842,51 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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