Ausblick: Sunlight Financial A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sunlight Financial A wird sich am 16.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,027 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sunlight Financial A 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,0 Prozent auf 29,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sunlight Financial A noch 24,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,233 USD, gegenüber 0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 149,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 114,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at