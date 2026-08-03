Sunoco LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A12D9G / ISIN: US86765K1097

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sunoco LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sunoco LP Partnership Units wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,50 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sunoco LP Partnership Units in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 11,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,41 USD aus. Im Vorjahr waren 2,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 44,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 25,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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