Sunoco LP Partnership Units Aktie

WKN DE: A12D9G / ISIN: US86765K1097

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Sunoco LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sunoco LP Partnership Units lädt am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Sunoco LP Partnership Units 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,36 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 77,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sunoco LP Partnership Units 5,27 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,54 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,00 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,20 Milliarden USD, gegenüber 22,69 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sunoco LP Partnership Units

Analysen zu Sunoco LP Partnership Units

Aktien in diesem Artikel

Sunoco LP Partnership Units 59,51 1,04% Sunoco LP Partnership Units

