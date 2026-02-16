Sunoco LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A12D9G / ISIN: US86765K1097
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Sunoco LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sunoco LP Partnership Units lädt am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Sunoco LP Partnership Units 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,36 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 77,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sunoco LP Partnership Units 5,27 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,54 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,00 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,20 Milliarden USD, gegenüber 22,69 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sunoco LP Partnership Units
|
07:01
|Ausblick: Sunoco LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Sunoco LP Partnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sunoco LP Partnership Units
Aktien in diesem Artikel
|Sunoco LP Partnership Units
|59,51
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.