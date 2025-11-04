Sunoco LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A12D9G / ISIN: US86765K1097
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sunoco LP Partnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sunoco LP Partnership Units wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,35 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Sunoco LP Partnership Units 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 5,75 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sunoco LP Partnership Units 5,75 Milliarden USD umsetzen können.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,00 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 23,16 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 22,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Ausblick: Sunoco LP Partnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
