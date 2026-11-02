Ausblick: Sunoco LP Partnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sunoco LP Partnership Units präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 2,79 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Sunoco LP Partnership Units soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,92 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 130,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,74 USD, gegenüber 2,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 51,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,20 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net