Ausblick: Sunoco LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sunoco LP Partnership Units öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,72 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sunoco LP Partnership Units noch 1,21 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 96,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,64 USD im Vergleich zu 2,28 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 39,08 Milliarden USD, gegenüber 25,20 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at