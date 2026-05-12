Ausblick: Sunrise Communications präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sunrise Communications lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,350 CHF je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 CHF je Aktie erzielt worden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 714,1 Millionen CHF gegenüber 722,1 Millionen CHF im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,11 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,617 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,600 CHF je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,96 Milliarden CHF aus im Gegensatz zu 2,98 Milliarden CHF Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at