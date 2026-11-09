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WKN DE: A40VTK / ISIN: CH1386220409

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sunrise Communications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sunrise Communications wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,276 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunrise Communications noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 CHF in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sunrise Communications in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,48 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 737,3 Millionen CHF. Im Vorjahresviertel waren noch 740,9 Millionen CHF in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,610 CHF prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,600 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,95 Milliarden CHF umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,98 Milliarden CHF im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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