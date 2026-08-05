Ausblick: Sunrise Realty Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sunrise Realty Trust wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,295 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sunrise Realty Trust 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,22 Prozent auf 7,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sunrise Realty Trust noch 6,8 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 30,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 26,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at