Sunrise Realty Trust Aktie
WKN DE: A40G79 / ISIN: US8679811021
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sunrise Realty Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sunrise Realty Trust wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,295 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sunrise Realty Trust 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,22 Prozent auf 7,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sunrise Realty Trust noch 6,8 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 30,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 26,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sunrise Realty Trust Inc When Issued
|
05.08.26
|Ausblick: Sunrise Realty Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Sunrise Realty Trust legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Sunrise Realty Trust präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Sunrise Realty Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Sunrise Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sunrise Realty Trust Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Sunrise Realty Trust Inc When Issued
|7,80
|-0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.