Ausblick: Sunrise Realty Trust legt Quartalsergebnis vor

Sunrise Realty Trust gibt am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,263 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sunrise Realty Trust 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 33,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,2 Millionen USD gegenüber 4,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD, gegenüber 0,930 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 25,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at