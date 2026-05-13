Sunrise Realty Trust Aktie
WKN DE: A40G79 / ISIN: US8679811021
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sunrise Realty Trust legt Quartalsergebnis vor
Sunrise Realty Trust gibt am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,263 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sunrise Realty Trust 0,270 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 33,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,2 Millionen USD gegenüber 4,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD, gegenüber 0,930 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 25,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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