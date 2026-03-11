Ausblick: Sunrise Realty Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sunrise Realty Trust präsentiert am 12.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,305 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 93,60 Prozent auf 6,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sunrise Realty Trust noch 3,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,21 USD, gegenüber 1,00 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 24,4 Millionen USD im Vergleich zu 10,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at