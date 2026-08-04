Sunrun Aktie
WKN DE: A14V1T / ISIN: US86771W1053
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sunrun informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sunrun wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,226 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 78,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,07 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 746,9 Millionen USD – ein Plus von 31,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sunrun 569,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 1,71 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 3,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,96 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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