Ausblick: Sunrun präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sunrun wird am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,028 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sunrun einen Verlust von -12,510 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll Sunrun 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 607,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sunrun 518,5 Millionen USD umsetzen können.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD, gegenüber -12,810 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 2,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,04 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
