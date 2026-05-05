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WKN DE: A14V1T / ISIN: US86771W1053

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sunrun zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sunrun wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,014 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sunrun noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 36,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 688,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 504,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,607 USD, gegenüber 1,71 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 3,13 Milliarden USD im Vergleich zu 2,96 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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