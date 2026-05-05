Sunrun Aktie
WKN DE: A14V1T / ISIN: US86771W1053
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sunrun zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sunrun wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,014 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sunrun noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 36,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 688,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 504,3 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,607 USD, gegenüber 1,71 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 3,13 Milliarden USD im Vergleich zu 2,96 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sunrun Inc
|
07:01
|Ausblick: Sunrun zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Sunrun verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Sunrun präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Sunrun öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Sunrun legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Sunrun Inc
Aktien in diesem Artikel
|Sunrun Inc
|10,80
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung des Nahost-Konflikts im Blick: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.