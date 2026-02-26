Sunstone Hotel Investors Aktie
Ausblick: Sunstone Hotel Investors präsentiert Quartalsergebnisse
Sunstone Hotel Investors wird am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,015 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sunstone Hotel Investors in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 222,9 Millionen USD im Vergleich zu 214,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,140 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 937,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 905,8 Millionen USD waren.
