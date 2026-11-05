Sunstone Hotel Investors Aktie
WKN: A0DK4W / ISIN: US8678921011
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sunstone Hotel Investors stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sunstone Hotel Investors gibt am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,033 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sunstone Hotel Investors -0,020 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 222,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sunstone Hotel Investors einen Umsatz von 229,3 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,270 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 987,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 960,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sunstone Hotel Investors Inc.
|
05.11.26
|Ausblick: Sunstone Hotel Investors stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Sunstone Hotel Investors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Sunstone Hotel Investors veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Sunstone Hotel Investors – Trotz Prognoseanhebung mit Vorsicht auf den Rest des Jahres blicken (NewsTool)
|
22.07.26
|Sunstone Hotel Investors – Trotz Prognoseanhebung mit Vorsicht auf den Rest des Jahres blicken (NewsTool)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Sunstone Hotel Investors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sunstone Hotel Investors Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sunstone Hotel Investors Inc.
|11,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.