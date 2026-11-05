Sunstone Hotel Investors Aktie

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WKN: A0DK4W / ISIN: US8678921011

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sunstone Hotel Investors stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sunstone Hotel Investors gibt am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,033 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sunstone Hotel Investors -0,020 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 222,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sunstone Hotel Investors einen Umsatz von 229,3 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,270 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 987,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 960,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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