Ausblick: Sunstone Hotel Investors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sunstone Hotel Investors wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,017 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 244,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sunstone Hotel Investors einen Umsatz von 234,1 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,084 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 991,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 960,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at