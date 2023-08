Ausblick: Suntory Beverage Food präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suntory Beverage Food wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 83,12 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Suntory Beverage Food 117,75 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 411,52 Milliarden JPY gegenüber 383,00 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 266,17 JPY, gegenüber 266,40 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1.552,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.450,40 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

