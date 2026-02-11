Ausblick: Suntory Beverage Food stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suntory Beverage Food veröffentlicht am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,099 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,15 Prozent auf 2,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Suntory Beverage Food noch 2,75 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,905 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,00 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 11,06 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 11,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at