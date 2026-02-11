Suntory Beverage & Food Aktie

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Suntory Beverage Food stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suntory Beverage Food veröffentlicht am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,099 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,15 Prozent auf 2,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Suntory Beverage Food noch 2,75 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,905 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,00 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 11,06 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 11,20 Milliarden USD waren.

