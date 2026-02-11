Ausblick: Suntory Beverage Food veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Suntory Beverage Food lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,70 JPY gegenüber 33,12 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 439,29 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Suntory Beverage Food einen Umsatz von 419,10 Milliarden JPY eingefahren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 282,47 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 302,57 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.728,05 Milliarden JPY, gegenüber 1.696,77 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at