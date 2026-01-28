Suominen Corporation Aktie

Suominen Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 806454 / ISIN: FI0009010862

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Suominen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suominen gibt am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,026 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 108,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 118,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,159 EUR im Vergleich zu -0,090 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 425,4 Millionen EUR, gegenüber 462,3 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Suominen Corporation

Analysen zu Suominen Corporation

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Suominen Corporation 1,62 -4,71% Suominen Corporation

